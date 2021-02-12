У Польщі послабили карантинні обмеження

У Польщі з 12 лютого послаблено протиепідемічні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зокрема, готелям дозволили відкритися з заповненням на 50%, ресторани готелів залишаться закритими - їжу доставлятимуть у номери. Кінотеатри та театри, філармонії та опери також відкривають за умови дотримання санітарного режиму та заповнення лише на 50%.
Дозволяється також займатися спортом на відкритих майданчиках і тенісних кортах. Дозволена робота басейнів та гірськолижних трас.
Займатися непрофесійними видами спорту на відкритому повітрі також можна за умови дотримання санітарного режиму.
З 1 лютого в країні дозволили роботу торгових центрів і з обмеженнями - музеїв і картинних галерей.
Нагадаємо, Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.