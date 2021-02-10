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​Польські медіа протестують проти нового податку на рекламу

Інтернет-ЗМІ сьогодні не публікують жодних текстів, окрім відкритого листа до уряду.

​Польські медіа протестують проти нового податку на рекламу
Протест польских медіа
Фото: m.gazeta.pl

Ряд польських інтернет-видать сьогодні не публікують жодних текстів, окрім редакційної заяви та відкритого листа до польської влади на чорному тлі під заголовком "Медіа без вибору".

Листа опублікували, зокрема, видання Gazeta.pl, Onet.pl, Tvn24.pl.

Польський уряд планує використати кошти від нового податку на Національний фонд охорони здоров’я, Національний фонд охорони пам’яток та нову установу - Фонд підтримки культури та національної спадщини в медіа-просторі.

Проєкт передбачає введення плати за рекламу в Інтернеті та плати за звичайну рекламу.

Так, постачальники послуг, які надають послуги інтернет-реклами на території Польщі, зобов'язані сплатити податок за рекламу в Інтернеті за умов, якщо: доходи постачальника послуг або консолідовані доходи групи суб’єктів, до яких належить постачальник послуг, незалежно від того, де вони були досягнуті, у фінансовому році перевищили еквівалент 750 млн євро; доходи постачальника перевищили еквівалент 5 мільйонів євро у фінансовому році.

Урядовий проект передбачає, що податок на рекламу в Інтернеті становитиме 5%.

Усього акцію протесту підтримали 43 медіа та медіа-групи. Зараз польські медіа виглядають отак:

Протест польских медіа
Фото: m.gazeta.pl
Протест польских медіа

Протест польских медіа
Фото: tvn.24
Протест польских медіа

Нагадаємо, польський уряд хоче ввести податок на рекламу в медіа. Глава польського уряду наголосив, що таким чином буде змога оподаткувати такі цифрові гіганти, такі як Google, Facebook та Apple. Ініціатива запровадження цифрового податку активно обговорюється на рівні ЄС. В Євросоюзі оцінюють, що його введення дасть до 5 млрд євро додаткових  прибутків щороку.

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