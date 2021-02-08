Таке рішення ухвалене у відповідь на необґрунтоване видворення з Росії польського дипломата.

Німеччина, Польща і Швеція вишлють по одному російському дипломатові у відповідь на оголошення персонами “нон грата” дипломатів цих країн в Росії.Таке рішення Москва ухвалила через присутність цих дипломатів в якості спостерігачів на акціях на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомляє Internationale Radio France.

“У відповідь на необґрунтоване видворення з Росії польського дипломата, Польща сьогодні, відповідно до принципу взаємності і за погодженням з Німеччиною і Швецією, прийняла рішення визнати персоною"нон грата" російського дипломата”, - йдеться в заяві МЗС Польщі.

W odpowiedzi na nieusprawiedliwione wydalenie przez @mfa_russia polskiej dyplomatki, #MSZ 🇵🇱 podjęło dzisiaj zgodnie z zasadą wzajemności i w koordynacji z 🇩🇪 i 🇸🇪 decyzję o uznaniu za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego 🇷🇺 w Poznaniu. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) February 8, 2021

З аналогічними заявами виступили МЗС Німеччини та Швеції. Так, у зовнішньополітичному відомстві Швеції заявили, що шведський дипломат виконував в Росії свої обов'язки, а рішення про його висилку є “неприйнятним”.

У Москві зі свого боку назвали висилку російських дипломатів з країн ЄС “необгрунтованою”.