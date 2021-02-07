Німецькі урядовці пообіцяли підтримку держави фармокомпаніям, які вироблятимуть вакцину

Гроші не повинні стати перешкодою для швидкого отримання необхідної кількості вакцин від коронавірусу, зазначив міністр фінансів.

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц пообіцяв бюджетну підтримку фармакологічним фірмам, які розпочнуть виробництво вакцин від коронавірусу.

Про це повідомила Німецька хвиля.

"Я звертаюся до компаній з питанням, чи можемо ми за допомогою бюджетних коштів полегшити ухвалення бізнес-рішень", – заявив Шольц.

За словами німецького урядовця, деякі компанії не розширюють виробничі потужності, оскільки не знають, як довго ті будуть необхідні. “Тому, якщо у фармкомпаній є побоювання щодо фінансової доцільності виробництва вакцин, вони мають про це повідомити”, – закликав далі Шольц.

Він наголосив, що гроші не повинні стати перешкодою для швидкого отримання необхідної кількості вакцин від коронавірусу.

Також німецький міністр критично висловився щодо обсягів вакцин від коронавірусу, які були закуплені Євросоюзом. "Можна було замовити більше вакцин і це слід було зробити. Але ми не маємо довго на цьому затримуватися, а повинні зробити усе, щоб зараз вироблялося більше вакцин – щоб швидко вакцинуватися", – наголосив Шольц.

Зазначимо, нині в Німеччині допущено до застосування – так само як і в ЄС – вакцини від коронавірусу, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer і Moderna, а також препарат, розроблений компанією AstraZeneca.

Нагадаємо, французька фармацевтична компанія Sanofi надасть свої виробничі потужності в Франкфурті для випуску протиковідної вакцини свого конкурента Pfizer.