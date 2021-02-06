Вакцину виробництва Sinovac Biotech схвалили у Китаї

У Китаї медичний регулятор схвалив для використання вакцину виробництва Sinovac Biotech.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що дозвіл на використання CoronaVac компанія отримала після двомісячних клінічних випробувань на пізніх стадіях, які проводилися за кордоном. Наразі остаточних результатів цих випробувань немає.

Випробування першої і другої фази показали, що вакцина є безпечною для немолодих учасників, вона також тестувалася на учасниках у віці від 3 до 17 років. Однак інформація про безпечність вакцини для старших за 60 років людей є “обмеженою”.

"Коли відповідні установи використовують цю вакцину, потрібно оцінити необхідність щеплення цього продукту з урахуванням стану здоров'я та ризику впливу цієї вікової групи", – додали у компанії.

Додамо, у грудні у Китаї дозволити використовувати вакцину державної компанії Sinopharm.

Використання CoronaVac в екстрених випадках вже схвалили Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Уругвай і Лаос.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Умовами договору передбачена 100% передплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіку поставки товару.

Кінцевий термін поставки - 31 травня 2021 року.

Перша поставка вакцини має відбутися не пізніше 31 березня 2021 року у розмірі 700 тис доз протягом 30 календарних днів з дати реєстрації продукції одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи ЄС. Або з дати отримання перекваліфікації ВООЗ.

Друга поставка вакцини у розмірі 1,2 млн доз – протягом 90 календарних днів з дати реєстрації продукції, але не пізніше 31 травня 2021 року.

Якщо до 31 травня компанія "Лекхім" не поставить всю вакцину, банк повинен буде повернути ДП "Медичні закупівлі" 100% сплаченої передплати. Сторони також можуть підписати додаткові угоди, якими продовжити строк постачання вакцин в Україну.