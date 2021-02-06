Московські суди призначили адмінарешт для майже 1000 учасників протестів

Московські суди з 23 січня до 2 лютого призначили адміністративний арешт 972 громадянам, які брали участь в акціях протесту.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на пресслужбу Мосміськсуду.

Зокрема, 35 справ відкрито за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції. 30 особам призначено арешт, п'ятьох оштрафували.

За статтею про порушення порядку організації або проведення публічного заходу велися ще 2 169 справ – винесено ухвали про 942 арешти і 1227 штрафів.

Загалом надійшло справ про адміністративні правопорушення 4908.

Нагадаємо, у Росії 31 січня на акціях протесту у 86 містах затримано понад 5,3 тис. осіб. Під час акцій 23 січня було затримано понад 4 тис. осіб у 40 містах.

МЗС України засудило насильство проти російських протестувальників.

17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".