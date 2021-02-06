Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо народних депутатів
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
​У Росії заарештовані протестувальники штовхали заглухлий поліцейський автозак
Самый громкий голос
Самый громкий голос
У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19
У Івано-Франківській області посилили карантин через ситуацію з COVID-19
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
Зеленський російською закликав українців "не дивитися карманні телеканали"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
Зеленський на день народження влаштував вечірку з трьома десятками людей, – "Схеми"
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
В Раді ледь не побилися через пропозицію не пускати в парламент працівників 112, NewsOne і Zik
ГоловнаСвіт

У Гонконзі діти з 6 років вивчатимуть скандальний закон про нацбезпеку

Школи також тепер мають забороняти учням і вчителям брати участь у політичній діяльності.

У Гонконзі діти з 6 років вивчатимуть скандальний закон про нацбезпеку
Фото: racurs.ua

Влада Гонконгу ухвалила нові навчальні плани, які зобов’язують школярів від 6 років вивчати скандальний закон про національну безпеку, а вчителів – стежити за їх поведінкою.

Про це пише Укрінформ.

Так, відповідно до нових приписів, всі учні гонконзьких шкіл, починаючи з 6 років, будуть відвідувати нові уроки, що “допомагатимуть їм зрозуміти історію та розвиток країни, важливість національної безпеки, прапора, герба й державного гімну”.

Школярі вивчатимуть і злочини, визнані кримінально караними за новим законом, зокрема підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними державами.

Під час цих уроків учителі повинні будуть “чітко вказати школярам, що забезпечення національної безпеки є обов'язком усіх громадян, і тут немає місця для дискусій чи компромісів”.

Школи також тепер мають забороняти учням і вчителям брати участь у політичній діяльності, наприклад, співати певні пісні й викрикувати гасла. А зі шкільних бібліотек приберуть усі книги, які так чи інакше підривають закон про нацбезпеку.

Згідно з новими правилами, учителі також повинні будуть стежити за поведінкою дітей і повідомляти про всі прояви підтримки руху на захист демократії.

Влада Гонконгу вважає, що освіта у сфері національної безпеки потрібна для того, щоб розвинути у школярів “почуття приналежності до країни, почуття національної ідентичності, а також усвідомлення та відчуття відповідальності за забезпечення національної безпеки”.

Додамо, закон про національну безпеку влада ухвалила в червні 2020 року. На думку влади КНР, він був необхідний для стримування продемократичного протестного руху, в якому були залучені, зокрема, і тисячі дітей.

Документ розширює повноваження поліції, забороняє заколоти й підривну діяльність проти держави.

Проти закону виступили, серед інших, США, Європейський Союз, Австралія, Японія та Канада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також