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Італія з 15 лютого планує відкрити гірськолижні курорти

Їх закрили у листопаді минулого року.

Італія з 15 лютого планує відкрити гірськолижні курорти
Фото: size-up.ru

В Італії з 15 лютого планують знову відкрити гірськолижні курорти. Їх закрили у листопаді минулого року, щоб зменшити кількість нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах країни, які позначені як "жовті" зони.  Траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах. Таке рішення було схвалене напередодні урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Органи влади у деяких регіонах наполягали на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, однак ці пропозиції були відхилені.

Нагадаємо, з 1 лютого Ватикан та більшість регіонів Італії пом'якшили карантинні обмеження. Наразі італійські області Апулія, Сардинія, Сицилія, Умбрія і Больцано визнані "помаранчевими". Жодного регіону, де діяв би найвищий - "червоний" - рівень загрози через коронавірус, в країні немає.

За час пандемії в Італії зареєстрували понад 2,5 млн випадків зараження коронавірусом. Близько 88,5 тис. людей померли від ускладнень хвороби. В країні вводили надзвичайний стан. На Різдво та Новий Рік уряд Італії запроваджував "жорсткий" локдаун.

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