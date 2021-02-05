Президент 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 70-річний Волкан Бозкир отримав першу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це з посиланням на речника Бозкира повідомляє агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що Бозкир отримав вакцину Pfizer-BioNTech у Нью-Йорку.

Після ін'єкції Бозкир заявив, що його пріоритетом залишається просування справедливого та рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19 у всьому світі. Він закликав усіх людей робити щеплення, заявивши, що вакцини рятують життя.

Як сказано в повідомленні, президент Генасамблеї на загальних підставах подав заявку на отримання щеплення з огляду на те, що він старший 65 років та проживає у Нью-Йорку.

Також повідомляється, що генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, який тиждень тому отримав першу дозу вакцини проти COVID-19, не має побічних ефектів.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

29 січня в Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му. На першому етапі будуть щеплювати медичних працівників і бійців ООС. На другому - людей похилого віку.

За останнім опитуванням групи "Рейтинг" більше половини українців не хочуть вакцинуватися, навіть якщо це буде безкоштовно.