Австралія закупить додатково 10 млн доз вакцини Pfizer

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що країна закупить 10 млн додаткових доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поставки цих додаткових дози вакцини гарантовані відповідно до наших вимог", - сказав прем'єр журналістам у Канберрі.

Раніше медичний регулятор Австралії схвалив вакцину виробництва Pfizer Inc/BioNTech для щеплень людям від 16 років і старше. Влада розраховує почати вакцинацію населення в кінці лютого, вводячи щотижня до 80 тис. доз.

З початку пандемії в Австралії вивялено 28,8 тис. випадків зараження, померли 909 осіб.

Нагадаємо, у листопаді минулого року на півдні Австралії оголосили локдаун через брехню співробітника піцерії медикам. У серпні через спалах ковіду у штаті Вікторія ввели режим катастрофи.

Кордони Австралії закриті з березня 2020 року. За словами радника уряду з питань охорони здоров'я Брендана Мерфі, незважаючи на майбутню кампанію з вакцинації, відкриття кордонів цього року поки що не планується.