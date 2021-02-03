Степанов: план МОЗ не передбачає ​вакцинацію керівництва держави, але його можуть переглянути

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у затвердженому урядом національному плані вакцинації українців від COVID-19 не передбачено щеплення керівництва держави. Однак, план вакцинації можуть змінити.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24", передає "РБК-Україна".

"Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я", - сказав Степанов

Водночас, голова МОЗ не виключає, що вакцинацію керівництва держави можуть внести до плану, щоб мотивувати українців робити щеплення від коронавірусу.

"Але у нас є інша проблема. Вона полягає в тому, що кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це в плані заради цього", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

29 січня в Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му. На першому етапі будуть щеплювати медичних працівників і бійців ООС. На другому - людей похилого віку.

За останнім опитуванням групи "Рейтинг" більше половини українців не хочуть вакцинуватися, навіть якщо це буде безкоштовно.