Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
«Троянський кінь» вже біля воріт
«Троянський кінь» вже біля воріт
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Степанов: план МОЗ не передбачає ​вакцинацію керівництва держави, але його можуть переглянути

Кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, складає близько 43-44%.

Степанов: план МОЗ не передбачає ​вакцинацію керівництва держави, але його можуть переглянути
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у затвердженому урядом національному плані вакцинації українців від COVID-19 не передбачено щеплення керівництва держави. Однак, план вакцинації можуть змінити.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24", передає "РБК-Україна".

"Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я", - сказав Степанов

Водночас, голова МОЗ не виключає, що вакцинацію керівництва держави можуть внести до плану, щоб мотивувати українців робити щеплення від коронавірусу.

"Але у нас є інша проблема. Вона полягає в тому, що кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це в плані заради цього", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що його, президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля можуть вакцинувати проти коронавірусу поза чергою, щоби популяризувати щеплення і підняти довіру людей.

29 січня в Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му. На першому етапі будуть щеплювати медичних працівників і бійців ООС. На другому - людей похилого віку.

За останнім опитуванням групи "Рейтинг" більше половини українців не хочуть вакцинуватися, навіть якщо це буде безкоштовно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також