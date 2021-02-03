Епідемічна ситуація дозволяє повернутися до адаптивного карантину, – Шмигаль

З грудня по лютий, за словами прем'єра, кількість госпіталізованих з коронавірусом знизилася на 10 000.

В Україні після локдауну 8-25 січня спостерігається стабільна ситуація з поширенням коронавірусу. Посилений карантин був ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, лікарі і лікарні забезпечені необхідним, з підозрою та діагнозом COVID-19 нині у лікарнях менше 18 300 осіб, у грудні їх було понад 28 000.

"Епідемічна ситуація дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть різні рівні епідеміологічної безпеки. Найближичими днями уряд ухвалить рішення, до того МОЗ комунікуватиме можливі зміни у критеріях визначення зон", - заявив голова уряду.

Він нагадав про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та закликав місцеву владу притягати до відповідальності порушників карантину.

Нагадаємо, що 25 січня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Поки що для всієї країни діють обмеження "помаранчевої" зони. Втім до того у Київській школі економіки зазначили, що згідно з їх аналізом, зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19.

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.

"Зелена" зона передбачала перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю максимум на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження "зеленої") заборонялося відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонялася діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів і ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях.

У "червоній" зоні заборонялася робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У листопаді Кабмін вирішив відмовитися від цього та ввів карантин вихідного дня, коли фактичний локдаун був тільки протягом суботи і неділі, а в будні дні по всій країні були обмеження "помаранчевої" зони.