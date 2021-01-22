Степанов: локдаун себе виправдав

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення жорстких карантинних обмежень у січні себе виправдало.

Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю, 22 січня.

"Ви бачите, що у нас падає кількість людей, які захворіли на ковід. Ми досягли серйозної стабілізації. Ми вважаємо, що досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину - нам вдалося на початкових стадіях збити хвилю розповсюдження ковіду, яка потенційно могла розпочатися після новорічних свят", - сказав міністр.

Він порахував, що без локдауну захворюваність на коронавірус могла б вирости набагато більше.

"Наприклад, якщо 10 людей захворіли під час новорічних свят і кожен з них спілкується з 10 особами, то потенційно вони можуть заразити 100 людей. А якщо ми вводимо обмеження, які впливають на контактування, кількість заражень буде, умовно кажучи, не 100, а 50. Це вже серйозний результат", - сказав міністр.

Степанов додав, що зменшилася і кількість хворих у лікарнях. Станом на ранок п'ятниці - це менше 19 тисяч осіб, тоді як на початку грудня було близько 29 тисяч.

"Щоб оцінити до кінця, як конкретно вплинула оця річ - жорсткі карантинні заходи, потрібно почекати після завершення карантину певний період часу", - сказав міністр.

Локдаун, або карантин з жорсткими обмеженнями, як каже Степанов, закінчується в неділю. З понеділка повернуться карантинні обмеження "помаранчевої зони".