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На ковід хворіє 254 тисячі українців

За добу виявили 5 348 хворих, 14 239 пацієнтів одужали.

На ковід хворіє 254 тисячі українців
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 22 січня в Україні 254 тисячі хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 182 969 осіб, одужало - 928 969 пацієнтів. Зафіксовано 21 662 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 057 828.

За минулу добу в Україні провели 23 410 тестувань методом ПЛР і виявили 5 348 нових випадків ковіду. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Одужали від коронавірусу ще 14 239 пацієнтів. Зафіксовано 163 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапили 1 900 осіб з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Днем раніше в Україні за добу зафіксували 5 583 нових випадки ковіду, 13 981 особа одужала.

Як повідомляли, Світовий Банк надасть Україні 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти ковіду.

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