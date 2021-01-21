Воля або біль: канабіс в Україні

Хоча в багатьох країнах світу канабіс (і не тільки медичний) вже вже давно легалізовано, в Україні жвава дискусія досі триває. Цікавість до питання законодавчого врегулювання канабісу підігріло президентське опитування під час місцевих виборів.

Фото: EPA/UPG Вирощування медичної марихуани на Pharma Revadim, Лод, Ізраїль.

Журналістка Яніна Соколова багато розповідала про свій досвід використання екстракту канабісу під час лікування раку: дякуючи її виступам багато людей дізналися про існування спеціальних електронних пристроїв для вживання олії із конопель.

Але повсякденний досвід людей, які страждають на різні захворювання, не настільки гламурний та безпечний (мова йде не про безпеку вживання, а саме про законодавчу сторону питання). Наприклад, при розсіяному склерозі канабіноїди усувають м'язові судоми. Через це Оксана (ім'я на прохання жінки змінено), жінка з інвалідністю через розсіяний склероз, купувала на чорному ринку та вживала канабіс. Він діяв набагато краще за ті ліки проти спастичності м’язів, які їй виписував лікар: Оксана не почувалася “загальмованою”, могла працювати онлайн та обслуговувати себе самостійно. Для розуміння - Оксана не ходить, на вулиці майже не буває, пересувається по квартирі повзаючи, бо в маленькій хрущовці немає місця для візочка.

Саме так Оксана повзла по коридору до своєї кімнати із вбиральні, штовхаючи перед собою помитий посуд, коли до неї в квартиру вломилася озброєна опергрупа з обшуком. Наляканій жінці приставляли до голови пістолет, запитуючи, де вона зберігає наркотики начебто на продаж. Декілька поліціянтів влаштували у неї в квартирі обшук, вимагаючи “здати баригу” - тобто того, хто продавав Оксані коноплі. Коли Оксана відмовилася, вони наказали їй “приготувати металевий посуд та збиратися в СІЗО” та обурювалися, що вона розмовляє із владою "лежачи".

Ця історія рясніє іншими цікавими подробицями - як опергрупа знайшла в жінки 6 тис. гривень, що вона відкладала на санаторій, та обшкуючий безапеляційно заявив, що це гроші, отримані за наркоторгівлю. Як знайшовся невідомий свідок, який чомусь живе в іншому районі, але бачив, що Оксана начебто продавала наркотики з вікна. Та й слідчі чогось були із іншого району, який знаходиться щонайменше в п’яти кілометрах від її домівки. А найголовніше - як опера безсоромно вимагали в Оксани чималі гроші "за вирішення питання", незважаючи на те, що бачили, в яких вона живе умовах та в якому стані її здоров’я.

Отже, Оксану вже два роки судять за "наркоторгівлю": щоб доставити її до суду, треба наймати спеціальний транспорт та людей. Після останнього засідання адвокат затягував самостійно її візочок до квартири. Наступне засідання вже на початку лютого, але Оксана боїться помсти тих, хто приходив до неї з обшуком, та просила не розкривати її справжнє ім’я.

Хоча 2 грудня 2020 року Комісія ООН із наркотичних засобів вилучила медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі, українське законодавство не дозволяє досліджувати канабіс та використовувати для лікування, адже він досі входить до списків наркотичних та психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонений.

Сьогодні вже доведена ефективність канабіноїдів для лікування хронічного болю у дорослих і побічних ефектів хіміотерапії, а саме нудоти та блювання. Дослідження показали, що у ракових хворих застосування тетрагідроканабінолу у вигляді олії або в таблетках давало такий самий знеболювальний ефект, як кодеїн, підсилювало знеболення у поєднанні з опіатами, а також підвищувало апетит та мало виражений антидепресантний ефект (За даними Національного інституту раку США).

Кожному з нас час від часу потрібні ліки: кому для знеболення, кому для того, щоб врятувати життя та нормально жити. Але уявіть собі, що розплата за ці ліки - це свобода, кримінальне переслідування, погрози та приниження. Саме за це борються зараз пацієнтські організації, які вимагають законного доступу до лікування канабісом.

Бо в багатьох людей в Україні є лише складний вибір між порушенням закону, ризиком потрапити під санкції та нестерпним болем.