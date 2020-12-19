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Епіфаній прокоментував можливу легалізацію медичного канабісу

Предстоятель ПЦУ вже обговорював питання з президентом і прем'єром.

Епіфаній прокоментував можливу легалізацію медичного канабісу
Фото: Макс Левин

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у разі вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - сказав митрополит Епіфаній.

Нещодавно стало відомо, що комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.

На початку грудня Палата представників Конгресу США вперше проголосувала за декриміналізацію марихуани.

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