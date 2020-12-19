Біля берегів Нігерії пірати захопили шістьох українських моряків

У водах Гвінейської затоки 16 грудня озброєні пірати напали на судно STEVIA (IMO 8107000, прапор Камеруну, рік побудови 1982) і взяли в заручники 8 членів екіпажу, серед яких шестеро українців. Після захоплення моряків пірати зникли в невідомому напрямку.

Про це пише морський портал Seafarers Journal з посиланням на доньку одного із захоплених моряків.

"Звертаюся до вас за допомогою. У Нігерії було взято в полон 8 осіб (6 українців) з суховантажу Stevia, господарями якого з травня 2020 року стали албанці. Серед заручників мій тато - Резніченко Семен Іванович (40 років), старший помічник капітана, громадянин України. На жаль, імена інших членів екіпажу, які потрапили в полон, мені невідомі", - цитує портал дочку захопленого моряка.

За її словами, сторона судновласника і агента ніякої інформації про надзвичайну ситуацію не дає, з родичами на зв'язок не виходить, на листи, повідомлення, дзвінки не відповідає. У родичів моряків немає ніякої інформації про своїх близьких і стан їхнього здоров'я.

Вона розповіла, що серед шести українців були капітан, старший помічник, два помічники капітана, старший механік, електромеханік і вайпер. На судні залишилося сім членів екіпажу.

Дочка старпома також заявила, що у екіпажу були проблеми з водою і харчами.

У МЗС України підтвердили інформацію про захоплення піратами українських моряків, передає Суспільне.

"Посольства України в Нігерії та Албанії, оскільки судновласником є албанська компанія, вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств", - повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

На початку вересня захоплені піратами біля берегів Нігерії моряки повернулися в Україну.