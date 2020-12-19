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Окупанти стріляли з мінометів і мінували українські позиції

Окупанти дистанційно закинули 12 заборонених мін.

Окупанти стріляли з мінометів і мінували українські позиції
Фото: ukrinform.ua

18 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр штабу проведення ООС.

Поблизу Водяного на Приазов'ї збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

На решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, радник з інформаційної політики української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович помилково оприлюднив версію проросійських бойовиків про смерть українського військового 14 грудня.

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