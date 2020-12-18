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У Львові стався вибух у триповерховому будинку, двоє постраждалих

Зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

У Львові по вулиці Ковалевської стався вибух у триповерховому житловому будинку, внаслідок якого постраждали двоє людей. Про причини офіційно не повідомляється. 

Фото: ДСНС

Про НП інформував пресцентр обласного управління ДСНС.

Як зазначається, 18 грудня об 11:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що вибух без подальшого горіння стався на третьому поверсі триповерхового житлового будинку.

"Внаслідок вибуху дві людини постраждали, десятьох виведено на свіже повітря", - сказано в повідомленні.

У пресцентрі ДСНС повідомляють, що постраждалих госпіталізували.

Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

Нагадаємо, 21 червня у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ятеро осіб. Попередньою причиною назвали вибух газоповітряної суміші.

Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир, де живе 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз".

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