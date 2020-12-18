В Ірпені затримали банду, яка катувала родину колишнього бізнесмена

Кривава розправа тривала близько години та скінчилась лише після того, як бандити отримали усі наявні гроші і ювелірні вироби.

У місті Ірпінь Київської області затримали організовану озброєну групу, яка займалася розбійними нападами.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано п’ятьох членів озброєної банди за бандитизм, розбій та незаконне заволодіння транспортними засобами у поєднанні з насильством (ст.257, ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що четверо мешканців Ірпеня та раніше судимий уродженець Херсонщини створили організовану групу - банду та 30 листопада цього року скоїли розбійний напад на родину колишнього бізнесмена у Київській області.

"Озброєні нападники вдерлися до приватного будинку та почали знущатися над нещасними. Нелюди випалювали жінці та дочці господаря оселі очі горілкою, заклеювали їх скотчем, а самого голову родини та його 20-річного сина катували розпеченою праскою, різали ножем пальці та вуха. Кривава розправа тривала близько години та скінчилась лише після того, як бандити отримали усі наявні гроші і ювелірні вироби. Вгамувавшись, злочинці заволоділи двома автомобілями господарів оселі та зникли з місця скоєння злочину", - розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків правоохорнці виявили зброю, боєприпаси, засоби конспірації - маскувальний одяг, балаклави, рації, а також викрадене майно потерпілих.

Зараз перевіряють причетність цих осіб до аналогічних кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у вересні у Києві троє чоловіків катували безхатьків і знімали це на відео. Зловмисники, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, над якою потім знущалися. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.