У Києві троє чоловіків катували безхатьків і знімали це на відео

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокуратура Києва повідомила про підозру групі киян, які катували безпритульних людей та знімали свої дії на відео.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

За даними слідства, злочини були скоєні у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці.

Троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у цій будівлі, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, над якою потім знущалися.

Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого одразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати. Після цього починали їх жорстоко бити, наносячи удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною.

На прохання потерпілих не чіпати їх, зловмисники не реагували. Більше того, свої дії вони знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.

В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.

29 вересня підозрюваних затримали. Ними виявилися місцеві мешканці віком від 20 до 47 років. За місцем їх проживання проведено обшуки, у ході яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправні дії.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.