У Польщі затримали ще трьох підозрюваних у справі ексглави "Укравтодору" Новака

У Польщі затримали ще трьох підозрюваних у справі колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака. За даними Центрального антикорупційного бюро, затримані платили Новаку в обмін на його прихильність, завдяки якій вони отримали посади, які нині займають.

Про це повідомляє Польське радіо.

Речник ЦАБ Станіслав Жарин розповів, що в рамках слідства затримано трьох осіб, зокрема, директора польського паливно-енергетичного концерну та колишнього члена правління енергетичних компаній.

"Затримані надавали фінансову вигоду Славоміру Н. в обмін на його прихильність, завдяки якій вони отримали посади, які нині займають. Ці корупційні дії відбувалися тоді, коли Славомір Н. був директором політичного кабінету прем’єра Польщі", - наголосив Станіслав Жарин.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.