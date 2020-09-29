На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
В ДБР розповіли нові деталі розслідування авіакатастрофи AН-26 під Чугуєвом
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
ГоловнаПраво

У Польщі затримали ще трьох підозрюваних у справі ексглави "Укравтодору" Новака

Затримані платили Новаку в обмін на посади.

У Польщі затримали ще трьох підозрюваних у справі ексглави "Укравтодору" Новака
Славомир Новак
Фото: Александр Рудоманов

У Польщі затримали ще трьох підозрюваних у справі колишнього очільника "Укравтодору" Славоміра Новака. За даними Центрального антикорупційного бюро, затримані платили Новаку в обмін на його прихильність, завдяки якій вони отримали посади, які нині займають.

Про це повідомляє Польське радіо.

Речник ЦАБ Станіслав Жарин розповів, що в рамках слідства затримано трьох осіб, зокрема, директора польського паливно-енергетичного концерну та колишнього члена правління енергетичних компаній.

"Затримані надавали фінансову вигоду Славоміру Н. в обмін на його прихильність, завдяки якій вони отримали посади, які нині займають. Ці корупційні дії відбувалися тоді, коли Славомір Н. був директором політичного кабінету прем’єра Польщі", - наголосив Станіслав Жарин.

Нагадаємо, Новака затримали 20 липня в польському Гданську разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила у корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Славоміру Новаку вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також