На Донеччині представники політичної партії підозрюються в підробці документів конкурентів з іншої політисли

Поліція не розголошує, про які саме партії йдеться.

У Донецькій області представники однієї з політичних партій підозрюються у підробці підписів та документів декількох осіб з іншої партії.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

До поліції 26 вересня звернувся представник партії із заявою про те, що конкуренти з іншої політсили підробили підписи та документи з метою перешкоджання виборчому праву. Правоохоронці не повідомляють, про які партії йдеться.

"Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) Кримінального кодексу України", - заявили в поліції.

Нагадаємо, що з 5 по 24 вересня поліція зареєструвала 712 повіломлень про порушення виборчого законодавства. Із них 276 порушень стосувалися порядку ведення агітації, 103 - виготовлення і розповсюдження агітпродукції, 68 - підкупу виборців.