Верховний суд попросив КСУ розтлумачити, чи можна було штрафувати Зеленського за каву в Хмельницькому

У чинному законодавстві питання притягнення глави держави до адміністративної відповідальності не розкрите.

Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити, чи можна притягнути президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

У конституційному поданні зазначається, що Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень").

У документі сказано, що згідно з чинним законодавством президента України можна притягнути до кримінальної відповідальності лише після закінчення терміну його повноважень або в разі імпічменту. Питання, чи можна притягнути главу держави до адміністративної відповідальності, у рішенні КС від 10 грудня 2003 року, відповідно до якого вибудовується алгоритм визначення недоторканності президента України, не розкрито.

Верховний суд просить визнати провадження за цим конституційним поданням невідкладним.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом із ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.

Зеленському в кафе налили кави, тобто він порушив правила карантину.

Разом із Зеленським за столиком знаходилися як мінімум ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.

Керівнику Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитру Габінету та меру Хмельницького Олександру Симчишину суд виписав штраф у розмірі 17 тис. гривень. Володимира Зеленського Хмельницький міськрайонний суд не оштрафував і звернувся з проханням розтлумачити, чи можна це робити, до Верховного суду.