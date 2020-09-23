Фото: ssu.gov.ua

Працівники Служби безпеки України затримали одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області за підозрою у порушенні виборчого законодавства напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією слідства, один із діючих депутатів Кіровоградської обласної ради через свого помічника намагався найняти технічного кандидата-двійника проти свого конкурента. Він мав відтягнути на себе частину голосів та підвищити шанси на перемогу.

Для здійснення підкупу депутат залучив свого помічника, повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали, згідно з ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, обох фігурантів справи після передачі 10 тис. гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця, учасника референдуму)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з початку року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 204 млн. гривень. Ці вилучення відбувалися, зокрема, у межах 38 досудових розслідувань, а фігурантам справ оголошені підозри за ст. 201 Кримінального кодексу України ("Контрабанда").