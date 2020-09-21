ДБР у Львові очолив ексслідчий ГПУ, якого два роки тому затримали нетверезим за кермом

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові очолив колишній старший слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Руслан Ляшко, який останнім часом працював слідчим у ДБР. Два роки тому його затримали нетверезим за кермом, пише ZAXID.NET.

За результатами конкурсу на посади директорів та заступників директорів територіальних управлінь ДБР, територіальне управління, розташоване у місті Львові, очолив Руслан Ляшко. Його заступниками стали Віталій Стець, який дотепер виконував обов’язки директора ДБР у Львові, та Олег Трачук.

40-річний Руслан Ляшко понад 10 років працював в органах прокуратури, зокрема, кілька років на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань ГПУ. Протягом останнього року працював слідчим ДБР та проживав на Київщині.

Восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал. Його затримали патрульні за підозрою у нетверезому водінні, але Ляшко відмовився від проходження медекспертизи. Зважаючи на покази свідків та відеозапис, суд визнав прокурора винним у керуванні в нетверезому стані та наклав на нього штраф 10 200 грн.

Справу також розглядала кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів і визнала його винним у порушенні професійної етики і дискредитації органів прокуратури.

У щорічній декларації Руслан Ляшко вказав квартиру, будинок, дві земельні ділянки на Дніпропетровщині та квартиру на Київщині. Їздить на автомобілі Lexus NX 200T, 2018 року випуску. Задекларував майже 600 тис. грн зарплати у ДБР та 280 тис. грн у банку. Ще 10 тис. доларів у банку зберігає його дружина.

Минулого тижня нового прокурора Тернопільської області звільнили з посади через пияцтво на робочому місці та погрози працівникам прокуратури. Микола Петришин протримався на посаді лише три дні.