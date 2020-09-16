Державне бюро розслідувань встановило, як Україна втратила Крим, вказавши "справжні причини та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострова".

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року. У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду - Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана", - йдеться у повідомленні.

Слідчими виділено п’ять основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострова:

1) злочинне скорочення ЗСУ

Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.

2) підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто «по-літерну» приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.

3) знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.

4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.

5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 - початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

"Вказані дії у своїй сукупності пов’язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначають у ДБР.

Розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.

Нагадаємо, що 18 червня Державне бюро розслідувань повторно викликало колишнього президента України Віктора Януковича до слідчого. Янукович викликався як свідок у кримінальному провадженні, яке стосується Замани.

17 червня ДБР оприлюднило повістки про виклик на допит у цьому самому кримінальному провадженні колишніх міністрів оборони Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна. Обох викликали на 19 червня.

Володимир Замана обіймав посаду керівника Генштабу ЗСУ з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

З 22 лютого по червень 2014 року він також був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міноборони.

25 лютого Головна військова прокуратура повідомила Замані про підозру в держзраді. На думку обвинувачення, ексначальник Генштабу незаконно скоротив 3 тис. співробітників військових комісаріатів і скасував облік призовників. Також дії Замани в 2013 році призвели до скорочення 14 тис. військовослужбовців, розформування 70 військових частин і об'єднань.

16 травня 2019 року Головна військова прокуратура та Служба безпеки України завершили слідство у справі Замани. 24 травня того самого року Київський апеляційний суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

На позачергових парламентських виборах Замана увійшов до першої п'ятірки партії "Сила і честь".

26 червня ексначальнику Генштабу Замані оголосили підозру в держзраді і пособництві Януковичу. Слідство вважає, що він разом з експрезидентом і двома міністрами оборони знижував обороноздатність України.

24 червня за аналогічною статтею ДБР повідомило підозру Януковичу, Лебедєву і Саламатіну. Їх підозрюють у підриві суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриві її обороноздатності, наданні Росії та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.