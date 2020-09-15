Зеленський включив нових людей до складу конкурсної комісії на обрання директора ДБР

Президент України Володимир Зеленський призначив новий особовий склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в указі глави держави №393/2020.

Зокрема, Зеленський включив до складу конкурсної комісії таких осіб:

Бірюкову Аліна Миколаївну — проректора Академії адвокатури України;

Головка Олександра Миколайовича — завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Кучинську Оксану Петрівну — професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також президент увільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань О. Квашу, О. Костенка, В. Кощинця.

Відповідно до закону, ще по три кандидати на посаду конкурсної комісії мають визначити парламент і уряд. Нового директора ДБР призначає президент за поданням конкурсної комісії

Нагадаємо, у березні в.о. директора ДБР став Олександр Соколов. Він був заступником Ірини Венедіктової.