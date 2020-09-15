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Зеленський включив нових людей до складу конкурсної комісії на обрання директора ДБР

Директора ДБР обиратимуть проректор Академії адвокатури та працівники університетів.

Зеленський включив нових людей до складу конкурсної комісії на обрання директора ДБР
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив новий особовий склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в указі глави держави №393/2020.

Зокрема, Зеленський включив до складу конкурсної комісії таких осіб:

Бірюкову Аліна Миколаївну — проректора Академії адвокатури України;

Головка Олександра Миколайовича — завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Кучинську Оксану Петрівну — професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також президент увільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань О. Квашу, О. Костенка, В. Кощинця.

Відповідно до закону, ще по три кандидати на посаду конкурсної комісії мають визначити парламент і уряд. Нового директора ДБР призначає президент за поданням конкурсної комісії

Нагадаємо, у березні в.о. директора ДБР став Олександр Соколов. Він був заступником Ірини Венедіктової.

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