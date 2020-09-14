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"Батьківщина" вимагає посилити захист українців від коронавірусу

Звітувати, на думку Соболєва, має президент.

"Батьківщина" вимагає посилити захист українців від коронавірусу
Фото: Анна Стешенко

Влада має зробити все можливе, аби захистити людей в умовах прискореного поширення коронавірусу, а президент повинен прозвітувати перед українцями про дії у боротьбі з хворобою. На цьому наголосив заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів, повідомляє пресслужба "Батьківщини".

Політик зауважив, що темпи тестування на коронавірус у країні вже прискорилися, утім потрібно подбати про те, щоб люди мали можливість робити це безкоштовно.

«800 тисяч тестів було проведено вже за останні три тижні. Але ж скільки наші громадяни віддали грошей за ці тести, які, на мій погляд, повинні бути безкоштовні. Це обов’язок Української держави, як і будь-якої іншої держави», – зазначив Соболєв.

Пріоритетним сьогодні, переконаний політик, є питання захисту лікарів, вчителів, учнів. А також забезпечення належних умов навчання в умовах поширення хвороби.

«До героїв-лікарів і молодшого медичного персоналу зараз додаються герої-вчителі. Крім того, ми розуміємо, що у нас тисячі учнів не мають можливості дистанційно вчитися. І не лише в селах, а й у містах так само. Це пов’язано не лише з відсутністю можливості використовувати інтернет-з’єднання, а й з відсутністю засобів для цього. Як ці діти вчаться, виходить, що вони сидять вдома, позбавлені ключового права на освіту?» – обурився Сергій Соболєв.

Політик переконаний, влада повинна подбати й про належні умови захисту для тисяч членів виборчих комісій і виборців, які прийдуть на дільниці 25 жовтня.

«ЦВК потрібно ухвалювати рішення не про опитування у день виборів, яке невідомим чином вже втретє потрапляє у порядок денний з тією ж назвою, але під іншими номерами. Треба негайно уповноважити ЦВК про захист тисяч громадян на виборчих дільницях», – зауважив Соболєв.

За його словами, влада недооцінює загрозу вірусу, а кошти на боротьбу з хворобою витрачає неефективно.

«Ресурс, виділений на боротьбу з коронавірусом і, на жаль, просто розбазарений, бо допомога лікарям, молодшому медичному персоналу тепер вже й вчителям була провалена. Але хворобі потрібно протистояти, й обов’язок влади – захистити людей», – наголосив депутат.

Нагадаємо, на годину запитань до уряду у Верховну Раду депутати викликали міністра освіти Сергія Шкарлета для обговорення питання захисту вчителів в умовах зростання темпів розповсюдження коронавірусу в Україні.

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