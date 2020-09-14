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Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду

У неділю він зустрічався з Притулою та Рудик. 

Максим Нефьодов, Сергій Притула, Кіра Рудик
Максим Нефьодов, Сергій Притула, Кіра Рудик
Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов розглядається основним кандидатом на перший номер у списку Київради від партії "Голос".

Про це LB.ua повідомили джерела в партії.

Учора кандидат у мери Києва від "Голосу" Сергій Притула опублікував у Facebook спільну з Нефьодовим і головою партії "Голос" Кірою Рудик фотографію.

"П'ємо каву. Спілкуємось. Обмінюємось думками та ідеями. Але це, звісно ж, не так цікаво, як буде почитати коментарі під цим дописом", – зазначив Притула.

Нагадаємо, що 24 квітня Кабінет Міністрів звільнив главу Митної служби Максима Нефьодова і главу Державної фіскальної служби Сергія Верланова.

До цього ексглава Мінфіну Уманський ініціював відставки Нефьодова і Верланова у зв'язку з можливою корупцією у відомстві, зокрема, за його словами, зі "скрутками" ПДВ, від яких бюджет щомісячно недоотримує 5 млрд гривень.

20 травня президент Володимир Зеленський висловив підтримку колишньому голові Державної митної служби Максиму Нефьодову. При цьому він вважає його звільнення цілком виправданим, зазначивши, що "хорошими людьми бюджет не наповниш"

Президент розповів, що пропонував Нефьодову створити на митниці воєнізовані загони для боротьби з контрабандою, але він відмовився. 

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