У ЦВК пояснили особливості місцевих виборів в умовах карантину

Обмеження на право голосування не буде навіть для виборців з ознаками ГРВІ.

Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств та військовими медиками розробили алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомив член ЦВК Сергій Постівий.

За його словами, обмеження на право голосування не буде навіть для виборців з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури 37,2.

«У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити окремо у цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Після чого всі контактні зони повинні належно протиратися після кожного такого виборця», – пояснив Постівий.

Також він додав, що фізична дистанція, яка є карантинною вимогою, не збігалася щодо положення про розміщення спостерігачів. Тому нині вирішують питання про внесення змін до цієї постанови.

Крім того, ЦВК рекомендуватиме не проводити всередині приміщень ніяких публічних заходів з участю самих кандидатів, а винести організацію подій на вулицю.

Пропускати в приміщення виборців будуть в контрольованій кількості та лише за наявності захисних засобів.

«Це має бути не більш ніж три особи до одного столу для видачі бюлетенів», – зазначив він.

Уряд розгляне рекомендації ЦВК вже наступного тижня, уточнив Постівий.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.