За добу зареєстровано два кримінальні правопорушення і три адміністративні.

Від початку виборчої кампанії поліція відкрила 17 кримінальних справ про порушення виборчого процесу. 13 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства.

За минулу добу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень - у Вінницькій та Київській областях, інформує пресслужба Національної поліції.

Крім того, поліція склала три протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Повідомляється, що за минулу добу надійшли 35 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 12, по 4 - у Луганській і Дніпропетровській, по 3 - у Волинській і Кіровоградській, по 2 у Житомирській і Київській та по одному - в Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вони відбудуться 25 жовтня 2020 року.