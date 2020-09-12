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"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори

Про проведення голосування на непідконтрольних територіях не йдеться.

"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
Олександр Качура
Фото: фейсбук/Александр Тимошенко

«Слуга народу» пропонує зміни до постанови про місцеві вибори. Про це в коментарі LB.ua повідомив народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«Я запропонував зміни до постанови про проведення місцевих виборів. А саме, внести зміни до пункту 3 постанови в частині проведення місцевих виборів в облради на підконтрольних територіях ... Про зміну дати виборів мова взагалі не йде. Як і про скасування місцевих виборів. Скасування виборів можливо тільки у разі введення надзвичайного або воєнного стану. Тому не слід шукати якусь «зраду» у запропонованих мною змінах до постанови», - заявив він.

Також, з його слів, пропонується внести зміни в 4 пункт постанови про те, що місцеві вибори на Донбасі можливі тільки після повноцінного завершення процедур демілітаризації, роззброєння та прийняття окремого закону.

«Тобто, зараз взагалі мова не йде про проведення виборів на непідконтрольних територіях. І на цьому не варто спекулювати».

Раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

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