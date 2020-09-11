Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою з метою координації зусиль з мирного врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Зеленський подякував албанському головуванню в ОБСЄ за приділення пріоритетної уваги питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та важливі аспекти переговорного процесу в межах "нормандського формату".

Зеленський привернув увагу до порушень домовленостей з боку проросійських бойовиків на Донбасі, зокрема обстрілів ними українських позицій 6 та 10 вересня.

"Вчора, буквально під час моєї телефонної розмови з канцлером Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. І різниця між цими пострілами та попередніми полягала в тому, що ці були прицільними. Ми не хочемо нової ескалації. Адже 6 вересня в результаті провокації НЗФ ми вже зазнали втрат – загинув один військовий ЗСУ, один був поранений", – розповів Зеленський.

Еді Рама, зі свого боку, підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру, та запевнив у готовності сприяти цьому. Він відзначив, що кроки, які зробив український президент і народ у напрямку досягнення миру, – "дуже мужні".

У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію.

На завершення розмови Еді Рама запросив Зеленського відвідати Албанію.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення він аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак 10 вересня запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій". Крім того, бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Шумів, де мала відбутися перевірка.