Кравчук сподівається, що "інспекція" українських позицій біля Шумів розпочнеться за кілька днів

"Інспекцію" українських позицій разом з бойовиками біля села Шуми на Донбасі можуть розпочати за кілька днів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на голову української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука

"Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, чи це, наприклад, перенесення зустрічі. Ситуація міняється кожен день. Я наразі не можу говорити про результат", - прокоментував Кравчук обстріли біля Шумів.

Перший президент висловив сподівання, що до інспекції українських позицій сторони можуть повернутися за кілька днів.

Нагадаємо, 10 вересня проросійські бойовики порушили режим тиші біля Шумів, де мала відбутися "інспекція".Окупанти застосували стрілецьку зброю.

Як раніше повідомлялося, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".