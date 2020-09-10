Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на шість місяців антиросійських санкцій щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.
"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть як і раніше застосовуватися до 175 особам і 44 організаціям", - йдеться у рішенні.
У документі зазначається, що санкції будуть діяти до 15 березня 2021 року.
Нагадаємо, санкції проти РФ були введені в березні 2014 року після анексії Криму та розв'язання збройного конфлікту на сході України.
У липні 2020 року ЄС в черговий раз закликав Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.