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Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України

Обмеження будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України
Фото: 24 канал

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження на шість місяців антиросійських санкцій щодо осіб та організацій, які "продовжують підривати або загрожувати територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

"Існуючі обмежувальні заходи передбачають як обмеження на поїздки, так і заморожування активів, і будуть як і раніше застосовуватися до 175 особам і 44 організаціям", - йдеться у рішенні.

У документі зазначається, що санкції будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Нагадаємо, санкції проти РФ були введені в березні 2014 року після анексії Криму та розв'язання збройного конфлікту на сході України.

У липні 2020 року ЄС в черговий раз закликав Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.

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