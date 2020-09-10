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Зеленський 15-16 вересня здійснить перший закордонний візит за час пандемії

Глава держави відвідає Австрію.

Зеленський 15-16 вересня здійснить перший закордонний візит за час пандемії
Фото: president.gov.ua

15-16 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить перший закордонний офіційний візит за час пандемії в Республіку Австрія

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою", - йдеться в повідомленні.

В ОП також зазначили, що Зеленський візьме участь у роботі Економічного форуму, а також разом з першою леді Оленою Зеленською відвідає церемонію презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Нагадаємо, у липні посол України в США Володимир Єльченко повідомляв, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може відбутися і до президентських виборів у країні.

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