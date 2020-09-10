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В "Слузі народу" анонсували кадрові чистки в Кабміні

"Може бути максимум дві, але, найімовірніше, одна кадрова зміна в Кабміні".

В "Слузі народу" анонсували кадрові чистки в Кабміні
Фото: Анна Стешенко

Один з членів українського уряду незабаром буде відправлений у відставку. Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Наш".

"Я очікую, може бути максимум дві, але, найімовірніше, одна кадрова зміна в Кабміні", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що з ймовірністю у 80% поміняють одного міністра, але не сказав, кого саме.

При цьому глава фракції уточнив, що це не міністр юстиції.

Нагадаємо, 1 вересня перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Він пояснив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.

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