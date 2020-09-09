Кабмін здійснив низку кадрових призначень в Мінкульті та Інституті Нацпам’яті

Посади отримали Ярема Дуль і Максим Ярмистий.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення нового державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України та першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Про це повідомив у Facebook народний депутат України Василь Мокан.

Новим державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України став Ярема Дуль.

На посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті уряд призначив Максима Ярмистого.

Призначення ухвалили шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, 8 липня Кабмін призначив нового мовного омбудсмана. Тарас Кремінь є співавтором закону "Про державну мову".