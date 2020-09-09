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"Оскар" змінює вимоги для претендентів на найкращий фільм - вводяться гендерні та расові стандарти

Правила запрацюють з 2024 року. 

"Оскар" змінює вимоги для претендентів на найкращий фільм - вводяться гендерні та расові стандарти
Фото: EPA/UPG

Американська кіноакадемія змінює критерії для фільмів, що претендують на номінацію "Найкращий фільм" премії "Оскар"

Для інших номінацій вимоги не змінюють, повідомили на сайті премії.

Так, з 2024 року усі стрічки-претенденти на звання найкращого фільму мають відповідати щонайменше двом з критеріїв:

  • одну з головних або другорядних ролей має грати представниц расової меншини (азієць, афроамериканець, латиноамериканець, житель Аляски, корінний американець і т.д.;
  • принаймні 30% акторів другого плану мають бути жінками, представниками расової, етнічної меншини, ЛГБТК+ або людьми з інвалідністю;
  • у сюжеті має бути висвітлення групи, яка мало пресдтавлена: жінки, расові чи етнічні меншини, люди з інвалідністю, ЛГБТК+;
  • у команді творців фільму мають бути представники різних етнічних груп.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу на "Оскар" в 2021 році вперше зможуть претендувати фільми, показані онлайн, а не в кінотеатрах.

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