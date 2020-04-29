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На "Оскар" в 2021 году впервые смогут претендовать фильмы, показанные онлайн

Правила номинации изменили из-за пандемии коронавируса.

На "Оскар" в 2021 году впервые смогут претендовать фильмы, показанные онлайн
Фото: oscars.go.com

Из-за пандемии коронавируса американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию "Оскар" в 2021 году.

Как сообщается на сайте Академии, к участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Ранее обязательным условием для участия в конкурсе был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако, на фоне пандемии SARS-CoV-2 с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса закрыты.

Именно поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить к участию фильмы, которые были предназначены для просмотра в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервере (видео по запросу).

Владельцы картин, претендующих на "Оскар", должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар".

Исключение из правил распространяется только на конкурс 2021 года и "будет отменено в тот день, который определит Академия.

Напомним, 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар" должна состояться 28 февраля 2021 года.

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