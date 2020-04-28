Сериал исследует пандемию и усилия для борьбы с ней.

Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием "Coronavirus. Explained".

Об этом сообщается на сайте сервиса.

"В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем", - говорится в описании сериала.

Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.

Напомним, ранее в Евросоюзе призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении из-за карантина.