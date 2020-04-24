Фестиваль документального кино Docudays UA стартует онлайн

Он продлится до 3 мая, но фильмы из программы будут доступны до 10 мая.

24 апреля стартует Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Из-за карантина фестиваль проходит онлайн – все фильмы из программы будут доступны на платформе Docuspace, а трансляции дискуссий и обсуждений с режиссерами – на сайте фестиваля, фейсбук-странице и канале на ютубе (там будет вестись трансляция на английском языке).

LB.ua также будет транслировать часть дискуссий на своем канале в Youtube.

Так, в этом году остались ключевые конкурсные программы – Docu/Мир, Docu/Украина и Docu/Коротко, а также правозащитный конкурс Rights Now! В результате всех конкурсов будут вручены призы по решению жюри фестиваля.

Церемония награждения победителей состоится онлайн 2 апреля.

Фильмы из программы будут доступны на сайте Docuspace до 10 мая, их просмотр бесплатный. При этом на некоторые из них есть ограничение по количеству просмотров – из-за условий, поставленных правообладателями.

Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке, а расписание трансляций дискуссий и обсуждений – тут.

Фестиваль также приветствует финансовую поддержку – сделать взнос в пользу Docudays UA можно по ссылке.

Изначально Docudays UA должен был пройти в конце марта, но из-за объявления карантина в связи с пандемией Covid-19 его перенесли на конец апреля. В связи с продлением карантина фестиваль переехал онлайн.