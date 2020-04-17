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Украинские фотографы продадут свои работы для помощи медикам

В акции принимают участие 70 фотографов.

Украинские фотографы продадут свои работы для помощи медикам
Фото: birdinflight.com

В субботу 18 апреля издание Bird in flight проведет распродажу работ украинских фотографов в рамках кампании "#лікарігерої".

Как сообщает издание, все вырученные от продажи фотографий средства пойдут в Антикризисный фонд по борьбе с COVID-19 для закупки средств индивидуальной защиты для врачей Ивано-Франковска. Город был выбран из-за того, что он является лидером по количеству инфицированных COVID-19 и врачи там обеспечены хуже, чем их коллеги в других городах.

Распродажи работ, в которых принимают участие фотографы, уже собрали 726 тысяч евро для врачей в Бергамо и 370 тысяч евро для одной из больниц Нью-Йорка. Благотворительные акции поддержали Мартин Парр, Алекс Скотт, Джордж Джорджиу и другие известные авторы.

В Украине акцию поддержали 70 фотографов, среди которых – Александр Ляпин, Валерий Милосердов, Роман Пятковка и другие. Каждый автор предоставит для продажи три отпечатка одной фотографии в размере 20х30 см по цене по 1000 грн за копию.

Бумага для печати – архивная Hahnemühle Photo Fiber 200 gsm.

Распродажа начнется в субботу, 18 апреля, в 8:00 по киевскому времени и продлится 24 часа. 

Детали – на сайте издания, также можно подписаться на напоминание о старте распродажи на сайте Donate.Birdinflight.com.

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