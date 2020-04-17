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Нардеп Рудык вылечился от коронавируса

Депутат считает, что заразился на внеочередном заседании 17 марта.

Нардеп Рудык вылечился от коронавируса
Фото: facebook.com/serhiy.rudyk.3

Депутат Верховной Рады Сергей Рудык вылечился от коронавируса.

"Я этот недуг победил", - объявил он в фейсбуке.

Это подтверждается двумя негативными лабораторными тестами на полимеразную цепную реакцию и компьютерной томографией легких.

Депутат считает, что подхватил коронавирус во время внеочередного заседания 17 марта.

"Сегодня 17 апреля, ровно месяц с той злосчастной сессии Верховной Рады, когда, скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду", - сказал он.

Напомним, что о болезни Рудыка стало известно 24 марта, то есть болел он около трех недель.

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