Депутат Верховной Рады Сергей Рудык вылечился от коронавируса.
"Я этот недуг победил", - объявил он в фейсбуке.
Это подтверждается двумя негативными лабораторными тестами на полимеразную цепную реакцию и компьютерной томографией легких.
Депутат считает, что подхватил коронавирус во время внеочередного заседания 17 марта.
"Сегодня 17 апреля, ровно месяц с той злосчастной сессии Верховной Рады, когда, скорее всего, кто-то из моих куршавельских коллег принес эту заразу в Раду", - сказал он.
Напомним, что о болезни Рудыка стало известно 24 марта, то есть болел он около трех недель.