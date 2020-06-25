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HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте

Теперь перед показом зрители могут посмотреть лекцию профессора кино на тему разизма в ленте. 

HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте
Кадр из фильма
Фото: Корреспондент

Стриминговый сервис HBO Max вернул к показу фильм "Унесенные ветром" с двумя дополнительными видео, в которых говорится об историческом контексте ленты. Об этом пишет Variety

В первом ролике ученый-кинематографист Жаклин Стюарт размышляет, почему эту эпическую драму 1939 года следует рассматривать в ее первоначальном виде, контекстуализировать и обсуждать. Второй ролик - это видеозапись панельной дискуссии "Сложное наследие" "Унесенных ветром", которая прошла на Фестивале классического кино в апреле 2019. 

Стюарт заявляет, что фильм является одним из самых популярных за все время. Однако, по ее мнению, продюсер Дэвид О. Селзник прекрасно понимал, что темнокожие слушатели были глубоко обеспокоены тем, как фильм рассматривает тему рабства, и его отношением к темнокожим персонажам. 

По словам Стюарт, порабощенные темнокожие люди в "Унесенных ветром" соответствуют старым расовым стереотипам, "как слуги, отличающиеся своей преданностью своим белым хозяевам". Она продолжает: "Фильм рассматривает этот мир через призму ностальгии и отрицает ужасы рабства, а также наследие расового неравенства".

"Смотреть "Унесенных ветром" может быть неудобно, даже больно. Тем не менее, важно, чтобы классические голливудские фильмы были доступны нам в их оригинальном виде для просмотра и обсуждения", - подытожила она.

Напомним, что ранее Стриминговый сервис HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма. В заявлении HBO Max говорилось, что фильм 1939 года был "продуктом своего времени" и изобразил "этнические и расовые предрассудки", которые "были неправильными тогда и неправильные сегодня". Ленту обещали вернуть после дополнения об историческом контексте.

Решение HBO Max принято на фоне крупнейших за многие годы беспорядков, спровоцированных гибелью афроамериканца Джордж Флойд после задержания полицейским. 

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