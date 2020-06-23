Археолог Тимур Бобровский заявил, что в коллекции Государственного исторического музея в Москве находится 13 предметов из ризницы Софии Киевской.

На прошлой неделе он сообщил, что в фондах ГИМ хранятся десятки экспонатов из Киева, который были вывезены большевиками в 30-х годах и считались утерянными. Софийские предметы, по мнению Бобровского, "показательны для всей коллекции драгоценностей и позволяют понять их материальную, историческую и культурную ценность".

Самые старые из идентифицированных предметов - митра (головной убор), дискос (блюдо) и лжица (ложка) из золотого набора конца 17 века. Он был изготовлен по заказу московских царей в подарок Гедеону (Святополк-Четвертинскому) на честь его посвящения в сан киевского митрополита.

Фото: facebook/Tymur Bobrovskyy

В набор также входили потир (чаша для причастия), звездица (крестообразная конструкция для накрытия дискоса), ковш "для теплоты" (разведение литургического вина водой), расшитый жемчугом саккос из алтабаса (верхняя архиерейская богослужебная одежда), украшенная яхонтами и бриллиантами палка (ромбовидное тканное украшение, которое носят церковные иерархи) и серебряный с позолотой столовый сервиз. Они пока не найдены.

К 18 веку относятся чаша для причастия, которая считается подарком гетмана Ивана Мазепы, и две митры. В каталоге ГИМ есть только одна митра, изготовленная по заказу вдовы гетмана Ивана Скоропадского, но с крестиком от второй. Археолог уверен, что в фондах музея находятся оба головных убора.

Фото: facebook/Tymur Bobrovskyy

Еще семь предметов датируются началом 19 века. Это набор литургийной посуды из потира, дискоса со звездицей, лжицы, тарелки для просфор и антидора и ковш "для теплоты". Он был изготовлен французским мастером Мартином-Гийомом Бьеннэ и подарен российским императором Александром I киевскому митрополиту Серапиону (Александровскому) в честь победы над Наполеоном.

Фото: facebook/Tymur Bobrovskyy

"Таковы художественные и исторические сокровища, которые в свое время украшали ризницу Софии Киевской, а сейчас находятся в московском музее. Надеюсь, что когда-то будет возможность увидеть их в Украине. Все юридические основания для этого есть, была бы воля к тому украинской власти", - написал археолог.