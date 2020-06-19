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Умер актер Иэн Холм, игравший Бильбо во "Властелине колец" и андроида Эша в "Чужом"

Ему было 88 лет.

Умер актер Иэн Холм, игравший Бильбо во "Властелине колец" и андроида Эша в "Чужом"
Фото: EPA/UPG

В пятницу в Лондоне скончался знаменитый английский актер сэр Иэн Холм, пишет BBC со ссылкой на заявление его агента.

"С большой скорбью подтверждаем, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет", - сообщил он.

Смерть связана с болезнью Паркинсона.

Холм широко известен по роли хоббита Бильбо в трилогии "Властелин колец", было 88 лет. Он также играл в таких фильмах, как "Чужой" (андроид Эш), "Пятый элемент" (отец Вито Корнелиус), "Бандиты времени" (Наполеон).

Роль тренера в спортивной драме "Огненные колесницы" (1981 год) принесла ему номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Он был лауреатом премии BAFTA и театральной премии "Тони".

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