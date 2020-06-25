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В Праге умерла украинский скульптор Мария Леонтович-Лошак

Племянница автора "Щедрика" скончалась на 94-м году жизни.

В Праге умерла украинский скульптор Мария Леонтович-Лошак
Мария Леонтович-Лошак
Фото: ВВС

В столице Чехии 24 июня на 94-м году жизни умерла Мария Леонтович-Лошак - известная скульптор, мастер декоративного искусства, по линии отца - племянница украинского композитора, автора всемирно известного "Щедрика" Николая Леонтовича.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Мария Леонтович-Лошак была активным членом украинской общины. В период коммунистического режима пережила репрессии в отношении ее семьи, в частности, отца Ивана Леонтовича (1893-1970) - переводчика, стенографиста Центральной Рады (1918 г.)

В 1952 году она закончила Украинскую студию пластического искусства в Праге, была ученицей известного скульптора Костя Стаховского, от которого переняла увлечение анималистической пластикой. Обучение продолжила в пражской Академии искусств, которую окончила в 1953 году. Была членом объединения чешских изобразительных искусств "Манес" и пражского объединения женщин-художниц "Фемина". Пела в пражском украинском хоре святого Владимира.

Произведения Марии Леонтович-Лошак экспонировались на многих выставках, одна из последних в присутствии автора открылась в музее города Розтоки у Праги в 2018 году.

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