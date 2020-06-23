Умер черкасский митрополит Софроний

Вечером 22 июня на 81-м году жизни умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук).

Об этом говорится на сайте Черкасской епархии УПЦ МП.

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний - выдающийся архипастырь земли Черкасской, храмостроитель, неутомимый труженик на ниве Божьей", - сообщила епархия.

Дмитрий Дмитрук родился 15 февраля 1940 года в Ровенской области. Учился в семинарии и духовной академии в Москве, а с 1979 года был священником в Черкасской области.

В 1992 году стал епископом Черкасским и Каневским, в 2008 году был возведен в сан митрополита.

Софроний был сторонником автокефалии украинской церкви. В 2018 году он собирался участвовать в объединительном соборе, но не смог приехать по состоянию здоровья.

Софроний говорил, что не является клириком Московского патриархата, так как не поминает во время службы патриарха Кирилла, но и не входит в состав ПЦУ. При этом он до самой смерти был указан на сайте УПЦ МП как правящий архиерей и митрополит черкасской епархии.

В феврале 2020 года Софроний по случаю 80-летия получил от патриарха Кирилла орден преподобного Серафима Саровского II степени.